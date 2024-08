LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Le autorità maltesi stanno indagando su un’operazione di frode su larga scala che prevede il rilascio di circa 18.000 carte d’identità maltesi a cittadini stranieri, tra cui libici ed egiziani, sulla base di documenti falsi e false dichiarazioni.

L’ex deputato nazionalista, l’avvocato Jason Azzopardi ha presentato una richiesta urgente di indagine giudiziaria. Queste carte sono state emesse in meno di 30 giorni, molto più rapidamente dei soliti tre o quattro mesi.

La frode ha coinvolto migliaia di certificati falsi, per lo più certificati di matrimonio, che documentavano matrimoni fittizi tra cittadini di paesi come la Libia e l’Egitto e cittadini britannici quando il Regno Unito era ancora membro dell’UE. Questi documenti contraffatti sono stati poi utilizzati per richiedere le carte d’identità maltesi.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]