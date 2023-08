LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese sta adottando misure drastiche tra cui il cambiamento del modello economico e l’ulteriore applicazione della legge nel tentativo di limitare il numero di cittadini extracomunitari per controllare la sovrappopolazione a Malta. Il governo maltese concentrerà la sua attenzione sugli investimenti in industrie che non richiedono molti lavoratori per consentire un minor numero di cittadini extracomunitari e per portare migranti qualificati. Sono state pubblicate le nuove norme per la gestione del servizio dei tassisti. La polizia dell’immigrazione e l’Autorità per l’edilizia abitativa hanno recentemente unito le forze per affrontare il sovraffollamento delle proprietà in affitto. La polizia sta inoltre effettuando controlli sull’immigrazione che hanno portato a decine di arresti. Negli ultimi 10 anni Malta ha visto un forte aumento della popolazione; da 417.000 nel 2011 a 542.000 quest’anno. L’afflusso di cittadini di paesi terzi ha portato allo sfruttamento sui posti di lavoro e a un’enorme pressione sulle infrastrutture del paese, sebbene il settore degli affitti privati abbia registrato un aumento negli ultimi dieci anni. Il ministro delle Finanze Clyde Caruana ha avvertito che se Malta vuole mantenere un tasso medio di crescita economica del 4,2%, la popolazione dovrebbe aumentare fino a 800.000 entro il 2040, a meno che non venga sviluppato un nuovo modello economico. Un terzo degli stranieri a Malta sono cittadini dell’UE.(SEGUE)(ITALPRESS). Un ulteriore 7% proviene da altri paesi europei che non sono Stati membri dell’UE. Gli italiani sono la nazionalità più straniera con il 12%, seguiti dai residenti britannici con poco più del 9%. Altre nazionalità comuni includono indiane e filippine con poco meno del 7% ciascuna. Malta ha anche una consistente comunità serba.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma