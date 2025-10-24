Malta sollecita un’azione collettiva e realistica dell’UE sulla migrazione

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Primo Ministro Robert Abela ha invitato l’Unione Europea ad adottare un’azione collettiva e realistica per ottenere progressi concreti in materia di migrazione. Abela ha rilasciato le sue dichiarazioni a Bruxelles, dove ha partecipato a una riunione dedicata alla migrazione in vista di un vertice del Consiglio dei Ministri dell’UE.

In un post pubblicato sulla piattaforma social X dopo l’incontro, il Primo Ministro ha ribadito la posizione di Malta, secondo cui la cooperazione è fondamentale per sviluppare una politica migratoria sostenibile. Ha sottolineato che soluzioni efficaci devono partire da una collaborazione rafforzata sia all’interno dell’Europa sia con i Paesi partner al di fuori dei suoi confini. Abela ha affermato che Malta resta impegnata a collaborare con gli altri Stati membri dell’UE per garantire che la migrazione sia gestita in modo equo, umano e pratico. Insieme a Malta, i Paesi che hanno partecipato a questa riunione sono stati Bulgaria, Polonia, Germania, Belgio, Austria, Lettonia, Grecia, Cipro, Italia, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi.

