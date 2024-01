LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità maltesi hanno concesso l’autorizzazione per la realizzazione del secondo interconnettore elettrico tra Malta e la Sicilia. Il progetto è stato annunciato dal governo maltese due anni e mezzo fa e necessita delle relative autorizzazioni da parte delle autorità italiane.

L’autorizzazione riguarda tutte le opere rilevanti fino alla linea mediana tra la costa di Maghtab, a Malta, e la costa di Ragusa, in Sicilia. Negli ultimi due anni sono stati necessari progettazione e studi per predisporre il progetto del secondo interconnettore che sarà posizionato a distanza di sicurezza dall’interconnettore messo in servizio nel 2015.

L’Autorità per l’ambiente e le risorse, pur riconoscendo che il progetto avrà un impatto sulle zone ecologiche protette in mare, ha affermato che non si prevede che causerà gravi danni.

Il progetto è supervisionato da Interconnect Malta, un ente di proprietà governativa al 100% a cui sono affidati tutti i progetti di interconnessione energetica del paese, compreso un gasdotto proposto, insieme a qualsiasi energia rinnovabile offshore e sistemi di stoccaggio di batterie energetiche.

Interconnect Malta ha descritto l’ultimo sviluppo “un importante passo avanti nell’attuazione del piano di Malta per un settore energetico sostenibile”. L’interconnettore è considerato una parte essenziale dell’infrastruttura energetica di Malta a seguito di una serie di blackout la scorsa estate.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

