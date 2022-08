LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il settore pubblico a Malta si è confermato per il secondo anno consecutivo come il migliore in Europa in termini di servizi di e-government. Il governo maltese ha confermato che i servizi di e-goverment sono stati certificati al primo posto tra 35 paesi europei. Secondo un rapporto della Commissione Europea, Malta ha ottenuto un punteggio medio del 96 per cento; 28% in più rispetto alla media, seguita da Estonia (90%) e Lussemburgo (87%). Ciascun paese è stato valutato in base a quattro dimensioni dei servizi di e-government: la centralità dell’utente di tali servizi, compreso se i servizi sono accessibili tramite dispositivi mobili; trasparenza dei servizi di e-government; fattori chiave di tali servizi; e se i servizi di e-government sono aperti agli utenti di altri paesi europei. Malta è al di sopra della media europea per quanto riguarda la digitalizzazione delle imprese e il loro uso per le vendite online. Il capo del servizio pubblico maltese, Tony Sultana, ha affermato che questo risultato certifica l’alto livello dei servizi pubblici resi a Malta. Ha aggiunto che un simile risultato non sarebbe stato possibile senza l’impegno e la dedicazione dei pubblici ufficiali e gli investimenti fatti e ancora da fare affinchè il servizio pubblico rimanga all’avanguardia, con i migliori strumenti digitali e il talento.

