LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Robbie Williams sarà a Malta nell’ambito del suo tour europeo. Il cantautore inglese festeggia i 25 anni della sua carriera da solista e si esibirà a Floriana il 24 agosto.

Il tour europeo, che coincide anche con l’uscita del nuovo album Greatest Hits di Robbie Williams, è iniziato tre giorni fa con un grande spettacolo a Bologna. Durante il tour si esibirà in tutta Europa, tra cui Parigi, Amsterdam e Berlino, prima di partire per l’Asia e l’Australia.

Nel concerto l’artista proporrà alcuni dei più grandi successi tra cui “Angels”, “Let Me Entertain You”, “Millennium”, “Rock DJ”, “Feel” e “Shès The One”.

“E’ davvero incoraggiante che ci aspetta un altro fitto calendario di eventi. Accogliere Robbie Williams a Malta mette in mostra il potenziale del paese nell’attrarre artisti di fama mondiale che forniranno un’esperienza di valore aggiunto per tutti quei turisti che visitano Malta durante i mesi estivi”, ha sottolineato il ministro del turismo Clayton Bartolo.

