Il primo ministro maltese Robert Abela ha dichiarato che la rimozione di Malta dalla lista grigia del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) conferma che "Malta è una giurisdizione rispettabile e seria e rimarrà un'attrazione per i potenziali investitori."

Il GAFI ha deciso di rimuovere Malta dalla lista grigia mercoledì, un anno dopo che il paese era stato incluso nella lista come giurisdizione finanziaria inaffidabile.

“Un anno fa ho affermato che Malta si è impegnata ad attuare le riforme concordate con il GAFI in modo efficace e sostenibile per apportare un cambiamento culturale in un paese che mirava a raggiungere standard più elevati – ha detto il Primo Ministro maltese -. Oggi Malta rappresenta un esempio per altre nazioni, ma i nostri sforzi non si fermeranno qui per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata”.

Pur affermando che Malta non avrebbe mai dovuto essere inserita nella lista grigia, Robert Abela ha aggiunto che la sua amministrazione era convinta di dover attuare una serie di riforme in “tempi record”.

Marcus Pleyer, il presidente del GAFI, ha affermato che Malta è stata rimossa dalla lista grigia a seguito di un monitoraggio costante dopo che le autorità maltesi hanno completato il piano d’azione concordato con il GAFI. Tuttavia, ha avvertito che “Malta ha più da fare per rafforzare le sue istituzioni e attuare le leggi antiriciclaggio. Deve trarre vantaggio da questa situazione e continuare a migliorare l’attuazione delle sue leggi, in particolare sui proventi derivanti dalla criminalità”.

In un piano d’azione concordato con il GAFI sul riciclaggio di denaro, Malta si è impegnata politicamente a concentrare le proprie capacità di intelligence finanziaria sull’evasione fiscale e sul riciclaggio di denaro e ad aumentare la trasparenza sulle società di comodo anonime.

