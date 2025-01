LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Governo maltese ha svelato riforme radicali che escluderebbero le aziende dall’assunzione di lavoratori di paesi terzi in caso di una serie di licenziamenti indiscriminati. Questa misura rappresenta una delle 32 raccomandazioni incluse in un documento di consultazione sulla politica di migrazione del lavoro per bilanciare le esigenze economiche con le crescenti preoccupazioni pubbliche sullo sfruttamento dei lavoratori stranieri e sulla coesione sociale. La consultazione pubblica è aperta fino al 9 febbraio, con l’attuazione mirata entro la fine dell’anno, come confermato in una conferenza stampa tenuta dal primo ministro maltese Robert Abela.

Mentre presentava le riforme, il ministro degli Interni e dell’Occupazione Byron Camilleri ha annunciato che le piccole imprese con tassi di cessazione del rapporto di lavoro superiori al 50%, automaticamente falliranno il test delle esigenze del mercato del lavoro, impedendo loro di fatto di impiegare lavoratori extracomunitari.

I cittadini di paesi terzi guadagnano in media 18.443 euro all’anno, significativamente al di sotto dei 22.912 euro guadagnati dai residenti maltesi e dei 25.319 euro dei cittadini dell’UE.

In base alla nuova politica, ai lavoratori stranieri che perdono il lavoro verrà concesso un periodo di tolleranza esteso di 60 giorni, rispetto al mese corrente, per trovare un nuovo impiego. Le pratiche di reclutamento saranno regolamentate, rendendo obbligatori gli annunci di lavoro sulla piattaforma EURES dell’Unione europea.

Nel tentativo di incoraggiare la stabilità nel settore, la politica introduce una struttura di tariffe per i permessi di lavoro. Le prime richieste costeranno 600 euro, mentre le tariffe di rinnovo saranno ridotte a 150 euro all’anno. I lavoratori altamente qualificati nell’ambito di iniziative specifiche beneficeranno di rinnovi automatici dei permessi di tre anni, mentre altri impegnati in attività di formazione o integrazione vedranno i loro periodi di rinnovo estesi da uno a due anni.

Da quest’anno, tutti i pagamenti degli stipendi ai cittadini di paesi terzi devono essere effettuati tramite bonifici bancari per garantire trasparenza e conformità contrattuale. I datori di lavoro devono ora fornire prove dettagliate delle qualifiche, dell’esperienza e delle competenze linguistiche dei candidati. La politica introduce limiti alle candidature per la forza lavoro, limitando il numero di cittadini di paesi terzi che le aziende possono assumere in base a una percentuale fissa della loro forza lavoro attuale.

– foto DOI –

(ITALPRESS).