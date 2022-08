LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro libico, Abdul Hamid Dbeibah, ha incontrato il primo ministro maltese Robert Abela a La Valletta. Abela ha ribadito l’impegno e il sostegno di Malta alla nazione libica. “Gli ultimi giorni in Libia sono stati difficili. La pace e la stabilità degli ultimi due anni è stata qualcosa che siamo stati felici di vedere”, ha detto. Abela ha aggiunto: “Malta rimarrà amica del popolo libico e continueremo anche a lavorare per un coinvolgimento proattivo nell’Unione europea”.

Dbeibah è arrivato a Malta per una visita di due giorni dopo gli scontri mortali di sabato avvenuti nella capitale libica, Tripoli.

Senza fare riferimento a paesi terzi, il primo ministro maltese Robert Abela ha dichiarato che il futuro della Libia dovrebbe essere determinato dai cittadini e dai leader del paese e non da influenze esterne.

Il primo ministro libico si è detto fiducioso che Malta aiuterà la Libia nei momenti più difficili.

