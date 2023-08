LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese si è impegnato a pagare 46,7 milioni di euro dai contribuenti alla Paramount Studios, la società cinematografica che produce il sequel del Gladiatore. Secondo il Times of Malta, l’ingente somma fa parte di uno schema di sconti che promette alle case di produzione fino al 40% di rimborso in contanti se girano a Malta. Il pagamento di 46.653.961 euro alla società controllata da Paramount Studios per la produzione del film epico di Ridley Scott batte il record per il più grande aiuto di Stato al cinema nell’UE. I dati pubblicati sul sito web degli aiuti di stato della Commissione europea mostrano che il secondo più grande sconto è stato concesso dall’Italia, tuttavia, era meno della metà dello sconto promesso da Malta al film Il Gladiatore. Il sistema di rimborso in contanti non esisteva quando è stato girato il primo film del Gladiatore a Malta. All’epoca, secondo quanto riferito, il film ha lasciato circa 21 milioni di euro nell’economia maltese.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).