LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha mantenuto il primo posto nell’indice ILGA-Europe per il sesto anno consecutivo. L’indice analizza la situazione dei diritti umani delle persone LGBTQ in 49 paesi in tutta Europa.

Il rapporto mostra che Malta non solo è rimasta al primo posto di questa classifica con un totale di 94 punti, ma è stata anche tra i paesi che hanno continuato a rafforzare il loro posto. Malta ha guadagnato altri cinque punti dopo la pubblicazione delle nuove linee guida per le persone LGBTQ richiedenti asilo e per il riconoscimento delle persone non binarie e per le procedure legali per il riconoscimento di genere per i minori.

Il rapporto pubblicato da ILGA-Europa in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia (IDAHOTB) mostra che Malta ha raggiunto un punteggio massimo del cento per cento in cinque delle sei categorie che includono la situazione nella famiglia, crimini di odio e le leggi contro l’incitamento all’odio, la conoscenza giuridica del genere e dell’integrità e lo spazio nella società civile e nell’asilo. Malta ha raggiunto il 75% nei settori dell’uguaglianza e della non discriminazione.

Negli ultimi 8 anni, Malta ha fatto passi da gigante nel campo delle libertà civili con l’introduzione di un numero considerevole di leggi, tra cui l’unione civile e adozione da parte di gay e matrimonio paritario, la legge sull’identità di genere, espressione di genere e caratteristiche di genere e la legge sulla convivenza.

Il rapporto mostra che Malta è stata seguita dal Belgio con il 74,24% e dal Lussemburgo con quasi il 72%.

Il primo ministro maltese Robert Abela ha affermato che nell’ultimo anno Malta ha continuato a rafforzare il proprio punteggio negli ultimi anni e si è impegnata a migliorare ulteriormente questo punteggio nei prossimi anni.

