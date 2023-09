LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un paio di migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione indetta dall’opposizione nazionalista nella tarda serata di lunedì a seguito di un’altra protesta organizzata in mattinata dalla ONG anti-corruzione “Repubblika” a La Valletta dopo che sono stati rivelati ulteriori dettagli che accusavano alti funzionari dell’ufficio del primo ministro maltese in merito il loro coinvolgimento nello scandalo delle frodi sui benefici sociali. Il leader del partito nazionalista Bernard Grech ha invitato il commissario di polizia Angelo Gafà a indagare sullo scandalo dei benefici per i voti che ha travolto l’amministrazione di Robert Abela. Ha accusato il primo ministro di “pratiche di corruzione” per truccare le elezioni del 2022 a suo favore. “Ciò è accaduto sotto la direzione e la protezione di Robert Abela”, ha detto Grech aggiungendo che Abela avrebbe “ingannato” gli elettori.

Domenica, anche Abela ha insistito affinchè il governo ponesse immediatamente fine allo scandalo che avrebbe visto centinaia di persone ricevere sussidi sociali per disabili gravi nonostante non ne avessero diritto. Tuttavia, secondo le testimonianze di vari beneficiari, sarebbero stati contattati per trarre vantaggio dal sussidio poco prima delle elezioni. Alcuni beneficiari di sussidi di invalidità fraudolenti hanno rivelato che intermediari legati al governo o al partito laburista avrebbero incoraggiato le persone a ottenere benefici a cui non avevano diritto e che in cambio si aspettavano un voto. Un’altra protesta si è svolta davanti all’Ufficio del Primo Ministro con il presidente dell’ONG “Repubblika” Robert Aquilina, affermando che “individui vulnerabili sono diventati complici di un sistema criminale che ha visto il coinvolgimento di persone di fiducia, galoppini elettorali e funzionari del partito laburista”. Nel frattempo, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha sottolineato che lo scandalo è molto più che una semplice frode a beneficio: è, tra le altre cose, “corruzione in cambio di voti”. “Dobbiamo ripulire il sistema. E lo faremo”, ha concluso.

– Foto: fonte Partito Nazionalista –

