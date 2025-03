Malta, prorogata la scadenza del progetto energie rinnovabili offshore

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un grande interesse è stato suscitato dal lancio del Questionario di qualificazione preliminare per la prima iniziativa di energia rinnovabile offshore di Malta.

In risposta, Interconnect Malta, l’ente nazionale che supervisiona il processo, ha deciso di estendere il periodo di presentazione, offrendo più tempo alle aziende interessate per esprimere il loro interesse nel progetto. Interconnect Malta Ltd, costituita come ente governativo sotto il ministero dell’Ambiente e dell’Energia, è responsabile della realizzazione di importanti progetti infrastrutturali energetici nel paese.

L’ingegnere Christian Spiteri, responsabile di Interconnect Malta, ha osservato che numerosi operatori economici hanno formalmente richiesto ulteriore tempo per finalizzare la loro partecipazione, sia in modo indipendente, tramite partnership o collaborazioni più ampie.

“Data la dimensione e l’importanza strategica del progetto, l’Autorità Contrattuale ha concordato di estendere la scadenza per la presentazione,” ha spiegato. Con questa estensione, i partecipanti interessati hanno ora tempo fino al 21 luglio 2025 per presentare le loro proposte, concedendo loro ampio spazio per preparare le domande.

Il ministero dell’Ambiente e dell’Energia, tramite Interconnect Malta, ha ribadito il suo impegno a portare avanti questo progetto cruciale di energia rinnovabile offshore. Il ministero ha anche espresso il proprio apprezzamento per il continuo coinvolgimento di tutte le parti interessate, mentre Malta persegue i suoi obiettivi nel settore delle energie rinnovabili offshore. Nel 2023, una politica nazionale ha identificato sei aree potenziali oltre le 12 miglia nautiche delle acque territoriali di Malta, destinate a progetti di energia rinnovabile flottante.

