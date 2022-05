LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta dovrà affrontare procedure davanti alla Corte di giustizia europea su tutte le questioni di tassazione delle auto usate importate da altri Stati membri dell’Unione Europea.

Lo ha confermato la Commissione Europea affermando che il sistema maltese di tassazione delle auto è discriminatorio rispetto ai veicoli usati acquistati da altri Stati membri. La Commissione ha concesso due mesi al governo maltese per emendare le necessarie modifiche legislative, ma la risposta dal governo maltese non è stata considerata soddisfacente dalla Commissione europea.

L’articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che ciascuno Stato membro selezioni e organizzi la tassazione sulle automobili in modo che non abbiano effetto di promuovere l’aquisto e la vendita di auto usate dal mercato domestico e quindi scoraggino il trasferimento di automobili usati da altri Stati membri.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com