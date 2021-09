LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è diventato il primo stato dell’Unione Europea a operare un volo commerciale per la Libia. Il volo di MelAir è il risultato di un accordo bilaterale firmato tra i due Paesi quando il primo ministro libico Abdul Hamid Dbeibah ha visitato Malta all’inizio di questo mese.

I voli commerciali tra Malta e la Libia sono stati interrotti a seguito della guerra civile nel paese nordafricano nel 2014.

Il ministro dell’Economia maltese Silvio Schembri, che era a bordo del volo, ha affermato che sia Malta che la Libia si sono impegnate a collaborare per il bene dell’altro. Ha fatto riferimento all'”enorme” potenziale in Libia e ha affermato che il paese merita di essere guidato dal popolo libico.

Il ministro dei Trasporti libico Mohammed Salem Al Shahoubi ha osservato che la Libia intende riprendere un volo settimanale per Malta. “Speriamo in un futuro di successo per questa compagnia aerea vitale, che contribuirà alla crescita economica e al servizio del popolo libico”, ha affermato Al Shahoubi.

Schembri ha incontrato il suo omologo libico, Mohammed Haweg, per discutere dei potenziali settori in cui i due paesi possono collaborare.

(ITALPRESS).