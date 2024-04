LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Ufficio del Parlamento europeo a Malta ha chiesto l’immediata sospensione di una direttiva emessa dall’Autorità radiotelevisiva perchè censurerebbe le notizie sulla presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola.

La direttiva emessa dalla Malta Broadcasting Authority impone cautela nel riferire sul presidente del Parlamento europeo, concentrandosi solo sul valore giornalistico della notizia. E’ uno dei passaggi delle nuove norme dell’Authority che disciplinano i programmi radiofonici e televisivi e gli annunci pubblicitari trasmessi durante la campagna elettorale per le Europee.

L’Ufficio del Parlamento europeo a Malta ha espresso preoccupazione per il potenziale deterioramento della copertura mediatica delle prossime elezioni europee e ha chiesto la sospensione del regolamento per consentirgli di “consultarsi con il Servizio giuridico del Parlamento europeo, al fine di garantire che i diritti dell’istituzione a Malta siano protetti, poichè la Direttiva potrebbe ostacolare il lavoro dei media nel coprire le prossime elezioni europee”.

L’Ufficio del Parlamento europeo a Malta ha aggiunto che “è essenziale garantire che tutti i cittadini dell’UE ricevano informazioni sull’importanza e sulla posta in gioco delle prossime elezioni e che il ruolo del suo Presidente nel mantenere i contatti con i cittadini dell’UE, in tutti gli Stati membri, sia garantito”. La direttiva ha suscitato l’indignazione del partito di Metsola, il Partito nazionalista, che l’ha etichettata come “antidemocratica e vergognosa”. “Nessun paese democratico ha mai emanato tali regolamenti contro il Parlamento europeo democraticamente eletto o il suo presidente”, ha affermato il Partito Nazionalista, per il quale la decisione dell’Autorità radiotelevisiva “è una flagrante violazione dei valori democratici e viola la libertà di stampa e di radiodiffusione”.

Il partito ha chiesto il ritiro immediato della direttiva.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).