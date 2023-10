LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese intende presentare proposte per ulteriori discussioni ed eventualmente presentare nuovi applicazioni alle autorità competenti per la bonifica dei terreni. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze Clyde Caruana durante l’annuncio del Bilancio del prossimo anno.

Nei mesi scorsi, ha spiegato il Ministro, il governo ha esplorato una serie di progetti che non solo “rispettano e migliorano l’ambiente”, ma anche “analizzano con esperti i migliori interventi” in termini di bonifica dei terreni. Si prevede che Malta inizierà a bonificare i terreni durante questa legislatura, una mossa considerata cruciale per mantenere l’economia in crescita.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma