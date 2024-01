LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Si prevede che la crescita economica di Malta quest’anno raggiungerà il 3,5% in termini reali, superando tutti gli altri Stati membri dell’UE e ben al di sopra della media europea di poco più dell’1%.

Secondo l’agenzia Moody’s, infatti, Malta dovrebbe essere l’unico paese con una crescita superiore al 3% tra i 27 stati membri.

Si prevede che l’aumento della domanda interna e il sostegno del settore turistico costituiranno la forza trainante di questa crescita economica. L’Agenzia ha confermato il rating di Malta come A2 stabile. Si prevede che molti altri Stati membri si riprenderanno a un ritmo più lento in un contesto di tassi di interesse elevati, calo della domanda dei consumatori e aumento dei prezzi dell’energia. Nel frattempo, il rapporto rileva che Malta con l’1% insieme alla Grecia con lo 0,5%, riusciranno a ridurre il deficit senza fermare i sussidi energetici.

(ITALPRESS).

– Foto: Ufficio del turismo di Malta –

