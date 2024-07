LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha dichiarato che una strategia efficace per l’immigrazione dovrebbe coinvolgere i paesi di origine e di transito, insieme a obiettivi chiari da stabilire di pari passo con questi paesi. Robert Abela è intervenuto al Forum transmediterraneo sulla migrazione a Tripoli, durante il suo secondo giorno in Libia. “Non possiamo avere una strategia efficace per la migrazione senza il coinvolgimento dei paesi di origine e dei paesi in transizione, perchè è necessario stabilire obiettivi chiari e razionali di pari passo con questi paesi”, ha affermato Abela. Al Forum, organizzato dal governo libico, hanno partecipato diversi paesi dell’Unione Europea e dell’Africa.

Nel suo discorso, il Primo Ministro ha mantenuto il principio di Malta, quello di affrontare il problema dell’immigrazione alla radice con una cooperazione strategica con tutti, impedendo la partenza degli immigrati dall’Africa verso l’Europa.

Ha menzionato due categorie di immigrati, quelli che fuggono dal proprio Paese a causa di conflitti e quelli per motivi economici, aggiungendo che entrambe le tipologie richiedono soluzioni specifiche con il coinvolgimento dei Paesi di origine, transito e destinazione. Il Primo Ministro Abela ha parlato dell’assistenza finanziaria a questi paesi, dicendo che questi dovrebbero creare ricchezza e opportunità per i loro popoli attraverso questi investimenti, ma ha aggiunto che dovrebbe essere fatto con saggezza, e l’Europa dovrebbe vedere che l’investimento sta dando risultati. Abela ha anche dichiarato che è necessaria una maggiore cooperazione da parte dei paesi di origine nel rimpatrio dei loro cittadini che risiedono illegalmente nel paese di destinazione e che non meritano asilo. Robert Abela ha sottolineato che Malta sta spingendo per una cooperazione strategica tra Europa e Africa, aggiungendo che la Libia sta già facendo molto per combattere i trafficanti di esseri umani, ma ha aggiunto che questo sforzo deve essere compiuto da tutti.

foto: DOI

(ITALPRESS).