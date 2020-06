Un deputato maltese dell’opposizione nazionalista ha chiesto al suo partito politico di avviare un’indagine interna per stabilire chi dal Partito nazionalista ha cercato di fare un accordo con Yorgen Fenech, accusato di essere la mente dell’omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, per assicurarsi che il candidato David Casa non venisse rieletto al Parlamento europeo alle ultime elezioni europee. Il deputato nazionalista David Thake ha fatto un appello alla polizia maltese per indagare sulle pratiche elettorali in relazione al caso. Mercoledì scorso, durante una testimonianza in tribunale, Melvin Theuma, a cui è stato concesso un perdono presidenziale, ha dichiarato che “Yorgen Fenech era arrabbiato perché David Casa aveva uno specifico interesse nella compagnia 17 Black registrata a Dubai e proprietà di Fenech”. Secondo Theuma “Yorgen Fenech ha offerto 50mila euro al Partito nazionalista per garantire che David Casa non venisse eletto alle elezioni del Parlamento europeo”.

Il Partito Nazionalista ha negato queste accuse. E ha affermato che non ha mai avuto alcuna offerta e che non ha mai ricevuto pagamenti per indebolire uno dei candidati. Per l’eurodeputato David Casa i tentativi di zittirlo “erano chiaramente falliti”.

