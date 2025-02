LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Uno studio condotto dall’Università di Yale, ha rilevato come Malta abbia peggiorato la sua posizione sulla qualità dell’acqua potabile e su altre questioni ambientali. L’indice di prestazione ambientale valuta 180 paesi in base ai loro progressi nella mitigazione del cambiamento climatico, nel miglioramento della salute ambientale e nella protezione della vitalità degli ecosistemi.

L’indice colloca Malta al 19° posto a livello mondiale per la qualità dell’acqua potabile, rispetto a due anni fa quando si trovava tra i primi 10 Paesi. Malta è in ritardo anche per quanto riguarda le risorse idriche, i rifiuti solidi e l’inquinamento da metalli pesanti. In particolare, Malta si è classificata all’ultimo posto fra i Paesi occidentali con il punteggio medio più alto nella gestione complessiva delle acque reflue.

Ultimo posto tra i 22 paesi dell’Occidente nella categoria dei metalli pesanti e per i rifiuti solidi. La posizione non migliora nemmeno per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico. Tra le uniche note positive, il miglioramento per la categoria relativa alla biodiversità e habitat, questioni relative alla pesca, mitigazione dei cambiamenti climatici, vitalità dell’ecosistema e per la salute ambientale.

(ITALPRESS).

-Foto: Ufficio del Turismo di Malta.

