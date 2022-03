LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Mentre Malta si prepara alle elezione politiche si sabato, le autorità sanitarie locali continuano a registrare un aumento dei casi positivi al Covid-19 e dei ricoveri.

La Commissione elettorale ha istituito altri tre seggi per le persone positive al Covid o che sono in quarantena obbligatoria, che si aggiungono ai quattro già previsti.

Ad oggi circa 4.200 elettori dovrebbero votare nei seggi e la Commissione ha esortato gli elettori a votare in anticipo, anche se le urne chiuderanno alle 22 di sabato.

Nelle ultime 24 ore sono stati confermati 465 nuovi casi mentre 127 pazienti sono guariti dal virus. Il numero totale di casi attivi è salito a 3.590.

Anche il numero dei pazienti positivi in ospedale ha continuato ad aumentare. 77 pazienti sono in cura per il Covid-19 all’ospedale Mater Dei, con tre pazienti in terapia intensiva.

Dopo la morte di una donna di 81 anni, il numero totale di decessi dall’inizio della pandemia è di 627.

Finora sono state somministrate 1.254.627 dosi di vaccino, 349.561 delle quali di richiamo.

(ITALPRESS).

