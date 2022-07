LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta sarà esentata da un regolamento della Commissione Europea che introdurrà riduzioni obbligatorie del 15% per l’uso del gas da parte degli Stati membri dell’UE per garantire le emergenze di approvvigionamento.

La Commissione europea esorta gli stati dell’UE a risparmiare gas per i mesi invernali a seguito della decisione del governo russo di ridurre le forniture e per la possibilità che la Russia tagli l’approvvigionamento ai paesi dell’UE come misura di ritorsione sulle sanzioni imposte a seguito dell’invasione dell’Ucraina.

Il ministro dell’Energia Miriam Dalli ha affermato che Malta non è collegata dalla rete europea del gas e tale riduzione obbligatoria sarebbe dannosa per le famiglie e le imprese.

“Siamo uniti insieme al resto dell’Unione Europea nell’inviare un forte segnale di solidarietà e cooperazione per salvaguardare i nostri cittadini e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. Anche se Malta è esentata da una riduzione obbligatoria del 15% nella riduzione del consumo di gas, continueremo a lavorare per aumentare la nostra quota di energie rinnovabili e incentivi per le imprese e le famiglie, per promuovere operazioni efficienti dal punto di vista energetico e modelli di energia rinnovabile”, ha detto Dalli. Malta non è collegata alla rete europea del gas e il suo utilizzo del GNL è limitato esclusivamente alla produzione di elettricità.

