LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Myriam Spiteri Debono è stata eletta 11° presidente della Repubblica di Malta. Il Parlamento maltese si è espresso all’unanimità, con 75 voti favorevoli e nessuno contrario. Spiteri Debono è l’ex presidente della Camera dei Rappresentanti . La cerimonia ufficiale di insediamento è prevista per giovedì 4 aprile.

La mozione per l’elezione di Spiteri Debono è stata presentata dal primo ministro maltese Robert Abela ed era stata appoggiata dal leader dell’opposizione Bernard Grech.

I parlamentari hanno inoltre acconsentito alla nomina dell’ex ministro nazionalista ed ex eurodeputato Francis Zammit Dimech a presidente ad interim.

Spiteri Debono sarà la terza donna a ricoprire questa carica a Malta. Aveva partecipato a numerose elezioni generali ed era salita alla ribalta nazionale quando era diventata presidente della Camera nel 1996, dopo la vittoria elettorale del Partito Laburista.

Per Abela “oggi è un giorno storico per il nostro Paese perchè una delle riforme costituzionali attuate negli ultimi anni prevede che il Presidente sia nominato dai due terzi della Camera anzichè dalla maggioranza semplice come avveniva in precedenza”.

Il primo ministro ha descritto Myriam Spiteri Debono come “la persona ideale per assumere questo ruolo costituzionale. Non ha mai avuto paura del progresso ed è sempre stata una persona desiderosa di cambiare. La sua Presidenza sarà un punto di riferimento per le donne e lei sarà la voce dell’uguaglianza”.

Il leader dell’opposizione Bernard Grech ha citato un estratto del discorso di Myriam Spiteri Debono del 6 settembre 2021 in cui ha sottolineato la necessità di ricominciare da capo e “di unirci come abbiamo fatto in passato, apportando i cambiamenti necessari come abbiamo già iniziato a fare”. Per Grech Spiteri Debono “ha tutte le qualità necessarie per ricoprire la più alta carica”.

Nella stessa sessione, il Parlamento maltese ha approvato una mozione di ringraziamento per il lavoro svolto dal presidente uscente George Vella negli ultimi cinque anni.

