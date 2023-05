LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il tribunale penale di Malta ha condannato quattro dipendenti di Malta Freeport per il furto avvenuto nel 2015 di un container contenente 10,5 milioni di sigarette. In particolare, si trattava di 1.050 casse con 10.000 sigarette ciascuna per un valore di 304.500 euro.

La vendita delle sigarette avrebbe dovuto comportare un incasso di 1.666.875 euro di accise, 175.392 euro di dazi all’importazione e 386.418,06 euro di Iva. I quattro dipendenti sono finiti in carcere e ciascuno dovrà pagare una multa di 6,7 milioni a seguito di due distinti procedimenti penali. Un terzo dell’imposrto è considerato come danno civile contro la dogana maltese. L’ufficiale di sicurezza Christopher Calleja, 59 anni, dovrà scontare una pena di 4 anni, il trasportatore Malcolm Zammit, 44 anni, è stato condannato a tre anni di reclusione. Il funzionario doganale Sebastian Zammit, 67 anni, e il dipendente di Malta Freeport Roderick Borg, 40 anni, devono scontare una pena rispettivamente di 3 e 2 anni. Il container era arrivato a Malta il 24 luglio 2015, portato fuori dal Freeport e poi riportato nella sua posizione originaria con il carico sostituito da mattoni.

(ITALPRESS).

-foto Dogana Maltese-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com