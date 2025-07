Malta, la migrazione alimenta la crescita demografica

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La popolazione di Malta nel 2024 ha raggiunto i 574.250 abitanti, con un aumento dell’1,9% rispetto all’anno precedente, secondo i nuovi dati pubblicati dall’Ufficio Nazionale di Statistica. La crescita è dovuta quasi interamente alla migrazione.

Il saldo migratorio ha infatti aggiunto 10.614 persone alla popolazione, mentre la crescita naturale – cioè la differenza tra nascite e decessi – ha contribuito con appena 193 persone, in calo di oltre il 55% rispetto al 2023. I cittadini non appartenenti all’UE rappresentano ora la maggior parte dei nuovi arrivi, pari a quasi il 77% del saldo migratorio.

Gli stranieri costituiscono il 29,4% della popolazione totale di Malta, in aumento rispetto al 27,8% dell’anno precedente, e sono concentrati principalmente nelle fasce d’età più giovani e in età lavorativa. A St. Paul’s Bay, ad esempio, il 62,8% dei residenti è straniero.

A Sliema, la città con la più alta densità abitativa del Paese, vivono 17.539 persone per chilometro quadrato. Gli uomini rappresentano il 53,1% della popolazione, in parte a causa della natura maschile della migrazione.

Tra i migranti, il 57,7% sono uomini, riflettendo la domanda nei settori dell’edilizia, della logistica e in altri ambiti dominati dagli uomini. Nel frattempo, il processo di invecchiamento della popolazione maltese prosegue. Le persone di 65 anni e oltre costituiscono il 18,4% della popolazione, e il 71% dei decessi si verifica in questa fascia d’età. Le donne superano numericamente gli uomini tra gli anziani, soprattutto tra gli over 85.

