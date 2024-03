LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ruolo del Parlamento europeo nella democrazia partecipativa è stato tra gli altri temi discussi durante la visita di cortesia della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola al Presidente di Malta George Vella. Il presidente Vella ha espresso la speranza che i cittadini dell’UE abbiano un maggiore accesso e un’influenza maggiore sulle istituzioni dell’UE attraverso le elezioni del Parlamento europeo del prossimo giugno. L’incontro ha inoltre affrontato il ruolo del Parlamento europeo nell’affrontare gli sviluppi regionali, in particolare per quanto riguarda l’allargamento e la migrazione. Il Presidente Vella ha ringraziato Metsola per la sua visita e collaborazione durante la sua Presidenza. Metsola ha espresso gratitudine per il servizio reso dal Presidente Vella al popolo di Malta e Gozo, sottolineando le loro conversazioni e la cooperazione con il Parlamento europeo. Ha sottolineato l’importanza delle prossime elezioni del Parlamento europeo di giugno, esortando l’elettorato maltese a votare e a far sentire la propria voce nella scelta dei sei deputati maltesi per il prossimo mandato.(ITALPRESS).

Foto: Doi