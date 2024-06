LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha criticato il governo maltese per non aver fatto abbastanza per proteggere gli interessi del Paese a livello dell’Unione europea su questioni cruciali.

Metsola, parlando alla Camera di Commercio di Malta, ha affermato che in alcuni casi il governo laburista “non riesce nemmeno a presentare una posizione a livello dell’Unione Europea”.

“I trattati dell’UE consentono ai paesi di mettere in una “pausa d’emergenza” quando la legge dell’UE danneggia in modo sproporzionato uno Stato membro, ma Malta non riesce a farlo”, ha detto, aggiungendo: “Negli ultimi cinque anni, abbiamo perso la nostra fiducia in noi stessi come Malta. Dobbiamo essere in grado di dire che questa politica ci farà del male e non dobbiamo avere paura di dirlo. Abbiamo caratteristiche particolari e svantaggi da un punto di vista logistico”.

Metsola ha anche invitato il governo maltese a nominare un commissario dell’UE il prima possibile. L’ex vice primo ministro Chris Fearne, che era il candidato maltese alla Commissione, si è ritirato dopo essere stato accusato in tribunale di aver dato vita a un accordo fraudolento per la privatizzazione di tre ospedali statali.

“Non vanno commessi errori, se aspettiamo ancora tempo, non avremo una delega abbastanza efficace”, ha detto il presidente del Parlamento Europeo. Malta andrà alle urne l’8 giugno per eleggere sei europarlamentari.

– Foto Camera Commercio Malta –

(ITALPRESS).