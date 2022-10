LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone ucciso dalla mafia, sarà a Malta su invito dell’organizzazione non governativa Repubblika per partecipare alle attività commemorative in occasione del quinto anniversario dell’assassinio della giornalista investigativa maltese Daphne Caruana Galizia.

Maria Falcone si unirà alle attività che si terranno il 16 ottobre, in occasione del quinto anniversario dell’assassinio di Daphne Caruana Galizia che prevede una veglia a La Valletta, dove terrà un discorso.

Professoressa di diritto, Maria Falcone è la sorella di Giovanni, il giudice italiano assassinato dalla mafia a Capaci, in Sicilia, il 23 maggio 1992. Negli ultimi 30 anni ha lavorato per promuovere una cultura della giustizia contro la mafia sia in Italia e all’estero. Nel 1992 ha fondato la Fondazione Falcone, riconosciuta dalle Nazioni Unite per il suo prezioso contributo sociale e civile.

Il 15 ottobre 2022 Fondazione Falcone e Repubblika ospiteranno anche una conferenza presso il campus universitario di La Valletta.

