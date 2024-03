LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le malattie cardiovascolari sono state la principale causa di morte a Malta nel 2022, causando 1.211 vittime. Secondo le informazioni presentate in Parlamento, la stragrande maggioranza di coloro che sono morti per malattie cardiovascolari avevano 65 anni o più, poichè gli anziani rappresentano 1.080 delle vittime totali, mentre 117 persone di età compresa tra 45 e 64 anni sono morte per la stessa causa. La seconda malattia principale nel 2022 è stata il cancro, che ha causato la morte di 1.037 persone. Allo stesso modo, gli anziani hanno costituito la maggioranza delle vittime, con 836 morti. Il cancro ha causato la morte anche di 180 persone di età compresa tra i 45 e i 64 anni. Quattro persone di età compresa tra 1 e 24 anni sono morte a causa della malattia, mentre 17 persone tra i 25 e i 44 anni sono rimaste vittime del cancro.

Le malattie respiratorie hanno ucciso 517 persone nel 2022, di cui 481 di età pari o superiore a 65 anni. La demenza è stata la causa della morte di 352 persone, di cui cinque di età compresa tra 45 e 64 anni sono morte a causa della malattia. I restanti 347 avevano 65 anni o più. Per quanto riguarda il diabete, 160 anziani sono morti a causa della malattia. Le informazioni presentate in Parlamento includevano anche il numero di bambini morti a causa di complicazioni prima, durante o dopo la nascita. In totale si trattava di 13 bambini. Il 2022 è stato l’anno più critico per quanto riguarda le morti per incidenti stradali, con 29 in totale. Dieci di questi erano anziani, mentre cinque vittime avevano un’età compresa tra 1 e 24 anni. Sono stati invece 113 i morti causati da incidenti, tra cui annegamento e caduta. Durante l’ultimo anno di pandemia, ci sono stati un totale di 201 decessi dovuti al Covid-19. Di questi 177 persone erano anziane, 20 avevano tra i 45 e i 64 anni e tre avevano tra i 25 e i 44 anni. Le statistiche mostrano anche che una persona morta di Covid-19 aveva un’età compresa tra 1 e 24 anni.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

