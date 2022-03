LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese stima che Malta subirà una perdita economica di 200 milioni di euro a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il ministro delle finanze maltese Clyde Caruana ha espresso le sue preoccupazioni durante un dibattito organizzato dalla Camera di Commercio di Malta. “In termini economici sono più preoccupato per la guerra che per il COVID-19. Questa non è solo una guerra con le bombe, ma è una guerra economica e il suo impatto non sarà lieve”, ha spiegato Caruana, aggiungendo che il governo maltese ha messo da parte fondi per attutire questo shock economico.

Il primo ministro Robert Abela si è impegnato a garantire prezzi stabili di gas, carburanti ed energia per il prossimo futuro.

Il leader dell’opposizione Bernard Grech propone anche un calmiere temporaneo per il prezzo del pane.

Sia la Russia che l’Ucraina sono tra i primi cinque esportatori di grano al mondo e una guerra prolungata porterà a forti aumenti dei prezzi degli alimenti di base come pane e pasta.

(ITALPRESS).

