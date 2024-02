LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta e la Lettonia hanno discusso questioni internazionali pertinenti durante i colloqui ufficiali tra il presidente di Malta George Vella e il presidente della Lettonia, Edgars Rinkevics. A Malta, i due Presidenti hanno discusso delle opportunità per approfondire ulteriormente le relazioni bilaterali e hanno scambiato opinioni su questioni internazionali. Il presidente Vella ha condiviso le sue opinioni su questioni internazionali urgenti e il ruolo attivo che Malta sta assumendo nel tentativo di risolverle, in particolare presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e come presidenza dell’OSCE per il 2024. I due presidenti hanno condannato la guerra illegale e immotivata della Russia in Ucraina. “Manterremo ugualmente il fermo sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina. Siamo stati espliciti nel condannare questi atti e nel sostenere che i responsabili devono essere ritenuti responsabili”, ha affermato il presidente Vella.

Il Presidente di Malta ha fatto riferimento alla guerra in corso tra Israele e Hamas, denunciando la tragedia quotidiana e la terribile situazione umanitaria a Gaza. “Il dialogo è fondamentale. E’ fondamentale che tutte le parti, compresa l’UE, collaborino con i partner regionali e globali per promuovere un autentico orizzonte politico che salvaguardi una soluzione a due Stati basata sui confini precedenti al 1967, affrontando le legittime preoccupazioni e aspirazioni di entrambe le parti, in linea con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, ha dichiarato il presidente Vella. E’ stata discussa anche la questione dell’immigrazione irregolare. Il presidente Vella ha sottolineato la preoccupazione di Malta per le pressioni migratorie provenienti dalla rotta del Mediterraneo centrale, con il significativo aumento degli arrivi dal 2020. “Questa è una sfida per l’UE e non solo una questione che riguarda pochi Stati membri in prima linea. E’ necessario rafforzare i confini meridionali e combattere la tratta e il traffico di esseri umani”, ha affermato il Presidente. Anche il presidente George Vella e il suo omologo lettone Edgars Rinkevics si sono concentrati sull’allargamento dell’Unione europea nel contesto delle discussioni in corso sul futuro dell’UE.

foto: DOI

(ITALPRESS).