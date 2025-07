Malta lancia un nuovo visto sportivo per gli atleti extra Ue

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un nuovo “Sport Visa” è stato ufficialmente lanciato dal ministro per gli Affari Interni e la Sicurezza Nazionale Byron Camilleri, consentendo agli atleti provenienti da paesi terzi di recarsi a Malta per periodi di prova con club sportivi all’interno di un sistema regolamentato.

Il visto, valido per un massimo di 100 giorni e non rinnovabile, fa parte di una più ampia riforma migratoria volta a creare un processo d’ingresso equo e trasparente. È destinato a sportivi invitati da club maltesi per un periodo di prova e non consente lo svolgimento di altre attività lavorative durante la permanenza.

Il ministro Camilleri ha affermato che il nuovo sistema migliora la visibilità e il controllo sugli ingressi, garantendo che i motivi dell’arrivo siano legittimi. “Una buona governance richiede processi chiari e strutturati”, ha dichiarato, sottolineando che la misura sostiene sia la gestione della migrazione che il settore sportivo.

