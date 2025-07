LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Malta invierà 250 tonnellate di farina a Gaza nelle prossime settimane, come parte dei suoi continui sforzi di assistenza umanitaria, ha annunciato il Ministero degli Affari Esteri. Il vice primo ministro e ministro degli Esteri Ian Borg ha visitato i mulini di Marsa, dove sono in preparazione 10 mila sacchi di farina destinati alla spedizione.

Il primo carico dovrebbe partire dal Malta Freeport la prossima settimana, con destinazione Limassol, a Cipro, prima di raggiungere Gaza. Gli aiuti saranno distribuiti dall’organizzazione non governativa internazionale World Central Kitchen. L’operazione è frutto di una collaborazione tra il Governo di Cipro e l’Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi ai Progetti (UNOPS). Borg ha sottolineato l’importanza di fornire beni essenziali come la farina, meno soggetta a blocchi logistici o politici.

“La fame non deve mai essere usata come arma di guerra”, ha dichiarato, esortando la comunità internazionale a garantire che gli aiuti raggiungano chi ne ha bisogno. Dal 2023, Gaza sta affrontando una crisi umanitaria sempre più grave, aggravata dall’interruzione dei flussi di aiuti e dal conflitto in corso, in seguito agli attacchi di Hamas del 7 ottobre.

Negli ultimi cinque anni, Malta ha fornito oltre 1,1 milioni di euro in aiuti umanitari al popolo palestinese. I contributi includono il sostegno finanziario all’UNRWA, all’UNICEF e ad altre ONG, oltre a borse di studio per studenti palestinesi presso l’Università di Malta. Con questa nuova spedizione, gli aiuti di Malta alla Palestina nel 2025 raggiungeranno circa 350 mila euro. Borg ha ribadito l’appello di Malta per la fine delle ostilità e il rilascio degli ostaggi, sottolineando che la cooperazione internazionale è fondamentale per una pace duratura.

