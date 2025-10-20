Malta introdurrà limiti di età sui social media

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro Robert Abela ha annunciato che Malta introdurrà regolamenti sull’età minima per l’uso dei social media, ispirati alle severe leggi australiane sulla sicurezza online.

Abela ha dichiarato che le regole inizialmente limiteranno l’accesso agli utenti di età inferiore ai 13 anni, con possibili estensioni a fasce di età più elevate. Ha sottolineato che i giovani rappresentano la futura forza lavoro della nazione e devono essere protetti dai rischi online. Il premier ha aggiunto che i dettagli delle misure saranno resi noti nelle prossime settimane.

La legge australiana ‘Emendamento sulla Sicurezza Online’ (Legge sull’Età Minima per i Social Media) 2024) che entrerà in vigore a dicembre 2025—impone alle piattaforme di bloccare gli utenti sotto i 16 anni e prevede multe fino a 49,5 milioni di dollari australiani per chi non rispetta le regole.

Diversi paesi europei, tra cui Grecia, Norvegia e Francia, hanno già adottato leggi simili, fissando limiti di età compresi tra i 13 e i 16 anni e richiedendo spesso il consenso dei genitori per gli utenti più giovani. La decisione di Malta si inserisce in un crescente sforzo globale volto a proteggere i minori nella sfera digitale.

