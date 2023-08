LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – A luglio Malta ha fatto registrare un tasso d’inflazione in calo dal 6,2% al 5,6%.

I dati pubblicati dall’Ufficio Nazionale di Statistica (NSO) mostrano anche che il dato medio è superiore a quello dell’Eurozona. I dati Eurostat indicano che il tasso di inflazione di Malta per luglio è stato leggermente più basso rispetto a quello della Slovenia (5,7%), ma più alto di quello dei Paesi Bassi (5,3%). I tassi di inflazione annuali più alti sono stati osservati in Ungheria (17,5%), Slovenia e Polonia (10,3%), mentre ii più bassi in Belgio (1,7%), Lussemburgo (2,0%) e Spagna (2,1%). A Malta, il maggiore impatto al rialzo dell’inflazione annuale è stato osservato per l’indice dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche, seguiti da quelli dei ristoranti e degli hotel, alloggi, dell’acqua, dell’elettricità, del gas e di altri combustibili. Impatti al ribasso sull’inflazione sono stati registrati nell’indice delle comunicazioni e per abbigliamento e calzature.

