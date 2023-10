LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le ultime statistiche ufficiali hanno confermato che l’inflazione a Malta è ancora superiore alla media dell’Eurozona, anche se il tasso annuo è sceso al di sotto del 5% da marzo 2022. Il tasso annuo di inflazione a settembre è stato del 4,9%, leggermente in calo rispetto al 5% del mese precedente. L’Ufficio nazionale di statistica ha affermato che i tassi di inflazione annuali più elevati sono stati registrati nel settore alimentare e delle bevande analcoliche (9,9%) e nell’edilizia abitativa, nell’acqua, nell’elettricità, nel gas e in altri combustibili (7,2%).

I tassi di inflazione annuali più bassi sono stati registrati nei settori delle comunicazioni (-8,4%) e dei trasporti (-0,4%).

Rispetto all’eurozona, il tasso annuo di Malta, pari al 4,9%, è stato di 0,6 punti percentuali superiore al 4,31% registrato per l’area dell’euro.

