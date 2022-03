LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il leader laburista maltese Robert Abela ha dichiarato la vittoria e ha confermato che il partito laburista ha vinto con un ampio margine di voti. Ha dichiarato la vittoria in un’intervista telefonica sul canale televisivo dell’emittente nazionale TVM. Abela ha parlato di “maggioranza assoluta”. Questo è il suo primo mandato alla guida di Malta come Primo Ministro.

Abela, 44 anni, un avvocato, dovrebbe prestare giuramento per guidare la 14esima legislatura lunedì e poi formerà il suo nuovo governo per un mandato di cinque anni.

Il leader del partito nazionalista Bernard Grech ha concesso le elezioni e ha chiamato il leader laburista per congratularsi per la vittoria.

Secondo i primi dati annunciati dalla stazione televisiva del Partito Laburista, le prime proiezioni basate su 10.000 voti, o il 3% dei voti espressi, danno al Partito Laburista circa il 55% dei voti rispetto al 42% del Partito nazionalista.

Nel 2017, il Partito Laburista aveva ottenuto una vittoria schiacciante, ottenendo il 55,04% dei voti che gli hanno dato una maggioranza di 35.280 voti.

L’affluenza ufficiale alle elezioni di quest’anno è dell’85,5%, l’affluenza più bassa che Malta abbia mai visto da quando ha ottenuto l’indipendenza.

(ITALPRESS).

