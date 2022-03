LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Dopo il giuramento con cui è iniziato il suo primo mandato pieno come primo ministro maltese, Robert Abela ha annunciato che il suo governo mira ad abolire tutte le restrizioni anti-Covid, nonostante il continuo aumento dei casi positivi nelle ultime settimane.

Nel suo discorso alla nazione non ha indicato una data per la rimozione delle ultime misure, ma ha dichiarato che “la pandemia ci ha tolto troppo”, soprattutto a bambini e giovani. “Quindi ora dobbiamo guardare avanti e reclamare la libertà che avevamo perso”, ha proseguito.

Il picco dei casi è continuato nelle ultime 24 ore con 603 nuovi contagi. Il numero di casi attivi è pari a 4.684. Il numero totale di decessi è salito a 636 dall’inizio della pandemia a Malta.

Intanto per il secondo giorno consecutivo, le autorità sanitarie maltesi non hanno pubblicato l’aggiornamento quotidiano, sostenendo che dopo le elezioni generali di sabato non ci sono funzionari del ministero della Sanità disponibili per gestire tali informazioni.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com