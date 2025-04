Malta, il nuovo cannabinoide sintetico CC9 solleva preoccupazioni

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità sanitarie maltesi e diversi esperti stanno lanciando l’allarme dopo il rilevamento di un nuovo cannabinoide semi-sintetico, il CC9—noto anche come HHC-C9—presente in materiale vegetale e prodotti commestibili a base di cannabis che circolano a Malta e in altre parti d’Europa.

In assenza di letteratura scientifica disponibile su CC9, crescono le preoccupazioni per la sua sicurezza e i potenziali rischi per la salute pubblica. Il Laboratorio di Analisi Forense dell’Università di Malta (UoM) ha riferito che il profilo del CC9 è in gran parte sconosciuto, ma la sua struttura e i suoi effetti sembrano simili a quelli del CC8 (HHC-C8), un composto correlato.

