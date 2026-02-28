Malta, il Governo presenta la roadmap Malta Vision 2050

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo ha presentato venerdì sera l’attesa strategia Malta Vision 2050 nel corso di un evento di alto profilo all’ingresso di Valletta. Definita come una roadmap completa per i prossimi 25 anni, la strategia punta a trasformare Malta in una nazione sicura e resiliente, capace di promuovere una migliore qualità della vita.

Il piano prevede 100 misure e sarà accompagnato da un sito web dedicato con una dashboard pubblica per monitorare i progressi. La supervisione sarà affidata a un project management office all’interno dell’Ufficio del Primo Ministro, incaricato di coordinare l’attuazione tra i vari ministeri. Durante l’evento di lancio sono stati illustrati i quattro pilastri principali su cui si fonda Vision 2050.

Il primo è incentrato su una crescita economica sostenibile, con il passaggio da un modello di espansione basato sui volumi a uno orientato alla produttività e ai settori ad alto valore aggiunto. Il secondo pilastro mira a rendere i servizi più accessibili, attraverso riforme nella mobilità, nella sanità e nella governance digitale.

Il terzo affronta i temi della resilienza e dell’istruzione in risposta ai cambiamenti tecnologici, alle pressioni climatiche e ai mutamenti demografici. Prevede un investimento di 91 milioni di euro per modernizzare le scuole, la creazione di un sistema nazionale di analisi delle competenze per prevedere i fabbisogni del mercato del lavoro e un secondo interconnettore da 300 milioni di euro per rafforzare la sicurezza energetica.

Il quarto pilastro punta a un uso più intelligente del territorio e del mare, con l’impegno a trasformare tre siti in spazi pubblici aperti. Tra le sei iniziative faro figurano un sistema di trasporto di massa, la riforma del trasporto pubblico, l’ampliamento della capacità sanitaria, la riforma dell’istruzione, la trasformazione del settore energetico e la rigenerazione del Grand Harbour.

Pur confermando che il sistema di trasporto di massa farà parte delle riforme sulla mobilità, il governo non ha ancora pubblicato dettagli su progettazione, attuazione e finanziamento.

