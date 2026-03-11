Malta ha registrato la crescita economica più forte nell’Ue negli ultimi 3 mesi del 2025

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Secondo i dati pubblicati da Eurostat, Malta ha registrato la crescita economica più forte nell’Unione Europea negli ultimi tre mesi del 2025.

Tra ottobre e dicembre, l’economia maltese è cresciuta del 2,1% rispetto al trimestre precedente, il tasso di crescita più elevato tra gli Stati membri dell’UE. Segue la Lituania con una crescita dell’1,7%, mentre Croazia e Cipro hanno entrambe registrato un aumento dell’1,4% nello stesso periodo.

Al contrario, alcuni Paesi hanno registrato una contrazione economica. L’Irlanda ha segnato il calo più marcato, pari a -3,8%, mentre la Romania ha visto la propria economia ridursi dell’1,9%.

I dati indicano inoltre una solida performance del mercato del lavoro a Malta. L’occupazione è aumentata dell’1,3% rispetto ai tre mesi precedenti, collocando il Paese tra quelli con i più alti tassi di crescita dell’occupazione nel blocco.

Nel complesso, l’attività economica nell’zona euro e nel più ampio Spazio Economico Europeo è cresciuta moderatamente dello 0,2% nel quarto trimestre del 2025.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).