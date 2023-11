LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato il più alto aumento di screening del cancro al seno tra gli Stati membri dell’UE tra il 2011 e il 2021. Secondo le statistiche pubblicate da Eurostat, il tasso di screening del cancro al seno a Malta è aumentato di oltre la metà; l’aumento più grande nell’UE.

Mentre nel 2011 Malta ha registrato un tasso di screening del 51%, dieci anni dopo questo tasso è salito al 78%. L’aumento ha classificato Malta al quarto posto, con solo la Danimarca, la Finlandia e la Svezia che hanno registrato tassi di screening più elevati dell’83%, 82% e 80% rispettivamente.

Il tasso di screening del cancro al seno riguarda le donne tra i 50 e i 69 anni. A Malta, ogni anno, circa 300 donne sono diagnosticati per il cancro al seno.

I tassi più bassi di screening nel 2021 sono stati registrati in Bulgaria (21%), Cipro (25%) e Slovacchia (26%). “Rispetto al 2011, i tassi di screening del cancro al seno sono aumentati in sei dei 20 paesi dell’UE con dati disponibili, con gli aumenti maggiori osservati a Malta, Lituania ed Estonia”, afferma il rapporto. Secondo il rapporto, il cancro al seno è una delle forme di cancro più comuni e una delle principali cause di morte tra la popolazione femminile.

La pandemia di COVID-19 ha avuto un grande impatto sull’assistenza sanitaria preventiva e sui programmi di screening. Le statistiche ufficiali presentate in Parlamento hanno mostrato che il numero di screening del seno è sceso da quasi 13.300 a 7.300 tra il 2019 e il 2020.

