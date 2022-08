LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha rinovato l’accordo di sponsorizzazione con la squadra del Premier League inglese Manchester United inglese per promuovere il paese come destinazione turistica per i prossimi cinque anni. Migliaia di maltesi sono da lungo sostenitori del Manchester United. Il Ministero del Turismo ha affermato che “attraverso questo accordo, il marchio VisitMalta beneficerà di una forte pubblicità durante le partite casalinghe e i canali di marketing digitale, i social media e la stampa in tutto il mondo”. Il ministro del Turismo Clayton Bartolo, il segretario permanente del ministero Anthony Gatt e l’amministratore delegato dell’Autorità per il turismo Carlo Micallef non hanno rivelato quanto costerà questa promozione.

Il primo accordo è stato firmato nel settembre 2009 per un periodo di tre anni, appena sei mesi prima che la pandemia di Covid-19 costringesse tutti gli aeroporti a chiudere. Il ministro Bartolo ha affermato che l’accordo rafforzerebbe l’immagine di Malta in America, Asia e Medio Oriente. “Sono ottimista sul fatto che questo accordo di partnership cementerà le prospettive di Malta di affermarsi come un hub centrale per l’eccellenza del turismo sportivo negli anni a venire”.

foto: Autorità del turismo maltese

(ITALPRESS).