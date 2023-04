LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Sebbene l’agenzia di credito DBRS Morningstar abbia confermato la classificazione più alta che aveva dato all’economia maltese, che è A con outlook stabile, l’agenzia ha denunciato il governo maltese per la mancanza di una strategia per ridurre o rimuovere i sussidi energetici. L’agenzia ha aggiunto che se i prezzi dell’energia dovessero rimanere più alti a più lungo a livello globale, ciò potrebbe rivelarsi una sfida per bilanciare la sostenibilità finanziaria di Malta.

Le prospettive economiche di Malta per il 2023 rimangono meno favorevoli, con una crescita che dovrebbe rallentare a causa di un declino a livello continentale e di una maggiore inflazione. Nonostante ciò, i livelli “ancora moderati” del debito pubblico e gli indicatori positivi per la crescita limitano in parte i rischi associati a questi fattori, ha affermato DBRS.

Il rapporto dell’agenzia ha aggiunto che Malta ha registrato una delle riprese più rapide nell’UE con tassi di crescita del PIL dell’11,8% nel 2021 e del 6,9% nel 2022. Il mercato del lavoro ha registrato una forte crescita negli ultimi tre anni e il tasso di disoccupazione è a 3,0 % (febbraio 2023).

L’agenzia ha fatto riferimento ai fattori incoraggianti per l’economia maltese, con particolare riferimento alla forte posizione finanziaria di cui godono le famiglie maltesi e alla rimozione di Malta dalla lista dei Paesi ad alto rischio secondo il gruppo d’azione finanziaria, il GAFI lo scorso giugno. Ha fatto particolare riferimento al miglioramento per quanto riguarda le misure antiriciclaggio e l’approccio alla buona governanza che l’agenzia osserva dovrebbe ridurre il danno del greylisting alla reputazione di Malta e come destinazione per gli investimenti.

DBRS Morningstar ha anche spiegato che l’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina sull’economia maltese è stato modesto. Ha affermato che ciò era dovuto ai legami limitati con la Russia nei settori dell’energia e dell’economia, nonchè alla decisione del governo di congelare i prezzi dell’elettricità e del carburante.

