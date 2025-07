Malta, estate da record per il traffico aereo

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Lo spazio aereo maltese, che si estende per 90.000 chilometri quadrati da Creta alla Tunisia, sta registrando livelli di traffico aereo senza precedenti quest’estate. In media, 500 velivoli attraversano ogni giorno la regione: la metà sorvola l’area, mentre l’altra metà decolla o atterra all’aeroporto nazionale.

L’amministratore delegato di Malta Air Traffic Services, Robert Sant, ha confermato che questa cifra è destinata a salire ulteriormente. “Sembra che in alcuni momenti raggiungeremo i 550 o 560 voli al giorno, un livello mai visto prima, e che dovrebbe mantenersi fino alla fine dell’anno. Sarà un anno da record”, ha dichiarato.

Diverse le cause di questo incremento, tra cui gli scioperi dei controllori di volo in Francia e le tensioni in corso in Medio Oriente. Questi eventi hanno spinto molte compagnie aeree a deviare le rotte attraverso il corridoio maltese. Nonostante la pressione, i controllori di volo maltesi stanno gestendo efficacemente l’aumento della domanda. “La capacità e la domanda erano molto alte e abbiamo lavorato molto bene”, ha affermato Sant, sottolineando che il personale ha contribuito a ridurre i ritardi mantenendo elevati standard di sicurezza. Lo spazio aereo è suddiviso in zone, ognuna gestita da coppie di controllori che utilizzano sistemi avanzati come radar, sorveglianza e datalink. Con le crescenti tensioni globali e l’aumento del turismo, questa estate si prevede essere la più intensa di sempre per il traffico aereo sopra Malta.

