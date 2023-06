LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro degli Esteri maltese, Ian Borg, ha esortato l’Unione europea a concentrare la sua attenzione sul Mediterraneo, in particolare per quanto riguarda la situazione in Tunisia, che sta attraversando un periodo di turbolenza economica e politica. Borg, che si è rivolto alla riunione dei ministri degli esteri dell’UE, ha affermato che gli ultimi scambi tra l’UE e la Tunisia hanno inviato un buon segnale, ma è giunto il momento per l’UE di concentrarsi nuovamente sulla regione. “La Tunisia aveva bisogno di essere aiutata per trovare soluzioni soddisfacenti sia per il Paese che per il Fondo Monetario Internazionale”, ha affermato. Secondo Borg la Tunisia dovrebbe anche essere assistita dall’UE nel rafforzamento delle capacità per affrontare il problema dei migranti. All’inizio del mese il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha offerto 105 milioni alla Tunisia per la gestione delle frontiere e la lotta al traffico di esseri umani.

(ITALPRESS).

-foto Department of Information Malta-

