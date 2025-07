Malta e Giappone siglano l’accordo sui visti per i giovani

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta e Giappone hanno ufficialmente concluso un accordo bilaterale per il visto vacanza-lavoro, offrendo ai giovani di entrambi i Paesi l’opportunità di vivere, lavorare ed esplorare la cultura reciproca per un periodo massimo di un anno. L’accordo, che entrerà in vigore a gennaio, è destinato ai viaggiatori di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Permette ai giovani maltesi di richiedere gratuitamente un visto vacanza-lavoro per il Giappone, e consente ai giovani cittadini giapponesi di fare lo stesso per visitare Malta. L’iniziativa sostiene anche gli studenti iscritti a scuole di lingua inglese e ad altre istituzioni educative a Malta.

