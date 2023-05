LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha confermato che da inizio anno le forze armate hanno salvato 92 migranti, tra cui un minore non accompagnato, portati a Malta dopo essere stati soccorsi in mare. Il ministro dell’Interno Byron Camilleri, ha affermato che gli sbarchi sono avvenuti dopo cinque soccorsi coordinati dalle forze armate di Malta tra il 3 febbraio e il 18 aprile. Le 92 persone portate a Malta includevano non meno di 75 bengalesi, 11 egiziani e 5 sudanesi, e una persona la cui nazionalità non è stata ancora determinata.

Camilleri ha sottolineato in Parlamento che “non appena il processo di asilo sarà concluso, il governo inizierà a lavorare per il rimpatrio immediato di coloro che non meritano protezione”. La legge maltese prevede una “procedura accelerata” per il trattamento delle richieste di asilo per le persone considerate provenienti da un paese sicuro. Il Bangladesh e l’Egitto sono inclusi nell’elenco, quindi non meno di 86 delle 92 persone portate a Malta dovranno avere una procedura accelerata.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

