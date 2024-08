LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità sanitarie maltesi hanno annunciato l’individuazione di un caso importato di mpox a Malta. Il caso, che è stato trasmesso sessualmente, segna il primo caso confermato di virus a Malta dall’epidemia globale del 2022. Le autorità sanitarie hanno assicurato al pubblico che il paziente è stabile e non necessita di ricovero ospedaliero. L’individuo è stato messo in isolamento e sono in corso le attività di tracciamento dei contatti per prevenire un’ulteriore diffusione del virus. Il Ministero della Sanità ha emanato una serie di misure preventive per il pubblico, sottolineando l’importanza di pratiche sessuali sicure e di una comunicazione aperta tra i partner sulla salute sessuale. Consigliano inoltre di evitare il contatto ravvicinato con individui che presentano sintomi di Mpox e di mantenere buone abitudini igieniche. Le autorità sanitarie maltesi hanno dichiarato che continueranno a monitorare da vicino la situazione e ad aggiornare il pubblico se necessario.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente dichiarato il virus un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale per la seconda volta in due anni, principalmente a causa di focolai in diverse nazioni africane. L’attuale epidemia è concentrata in Africa, in particolare nella Repubblica Democratica del Congo, e coinvolge due ceppi: il clade 2b, che ha causato l’epidemia del 2022-2023, e il clade 1, inclusa una sottovariante recentemente identificata, il clade 1b. Sono stati segnalati casi anche in Burundi, Nigeria e Kenya, con casi associati ai viaggi in Svezia e Tailandia. Il vaiolo delle scimmie si diffonde attraverso il contatto ravvicinato, inclusi i baci, il contatto e l’attività sessuale. I sintomi includono eruzioni cutanee o lesioni, febbre, mal di testa, dolori muscolari e linfonodi ingrossati.

